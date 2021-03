Torino | raffiche di arresti per la guerriglia urbana contro le misure anti-Covid

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) Il 26 ottobre 2020, tra Piazza Castello e piazza Vittorio a, circa 500 persone sono state protagoniste di una protesta che ben presto è degenerata in una. Gli esercizi commerciali devastati furono circa una quarna, molti delle quali derubati delle merce esposta in vetrina. Nel giro di pochi secondi, in rete circolavano tutti i video che avevano ripreso il saccheggio dei negozi di Louis Vuitton e Gucci. In dieci sono stati fermati subito dopo i disordini. Sempre in quell’occasione si sono create anche situazioni di tensione con le Forze dell’Ordine, infatti sono state bersaglio di bombe carta e fumogeni. Sono stati due i poliziotti rimasti feriti.: i primi ...