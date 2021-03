Torino, Chiara Appendino rilancia l’alleanza Pd-M5s-Leu contro il centrodestra: “Credo nell’esperienza del governo Conte 2” (Di martedì 9 marzo 2021) Conferma che non si ricandiderà, ma rilancia l’alleanza Pd-M5s-Leu contro il centrodestra. La sindaca M5s di Torino Chiara Appendino, intervistata da Repubblica, ha parlato di “un laboratorio” per la coalizione che abbia come obiettivo le prossime amministrative in autunno. “Credo fortemente nell’esperienza del Conte 2 e non solo perché quel governo ha fatto molto per Torino”, ha diChiarato. “Vorrei che le forze che fino all’ultimo hanno tentato di tenerlo in vita si mettessero al lavoro su un progetto per questa città”. Le parole dell’Appendino sono destinate a fare rumore sul fronte giallorosso perché arrivano in uno dei momenti più delicati per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Conferma che non si ricandiderà, maPd-M5s-Leuil. La sindaca M5s di, intervistata da Repubblica, ha parlato di “un laboratorio” per la coalizione che abbia come obiettivo le prossime amministrative in autunno. “fortementedel2 e non solo perché quelha fatto molto per”, ha dito. “Vorrei che le forze che fino all’ultimo hanno tentato di tenerlo in vita si mettessero al lavoro su un progetto per questa città”. Le parole dell’sono destinate a fare rumore sul fronte giallorosso perché arrivano in uno dei momenti più delicati per le ...

Advertising

c_appendino : Essere ciò che si vuole è un diritto di tutte. Al di là di ogni pregiudizio. Non basta più la consapevolezza, serv… - c_appendino : La disponibilità di Giuseppe Conte a partecipare a un progetto rifondativo con il Movimento 5 Stelle è un'ottima… - MichelaBarattu1 : RT @c_appendino: Essere ciò che si vuole è un diritto di tutte. Al di là di ogni pregiudizio. Non basta più la consapevolezza, serve un ca… - MMastrantuono : Chiara Appendino, intervista alla sindaca: “La mia Torino come laboratorio: Pd, M5S e Leu contro il centrodestra' 0… - FrancescoBlotto : RT @repubblica: Chiara Appendino, intervista alla sindaca: “La mia Torino come laboratorio: Pd, M5S e Leu contro il centrodestra': 'Penso s… -