Torino | Bremer guarito dal Coronavirus | domani le visite mediche

(Di martedì 9 marzo 2021), difensore del, è risultato negativo all’ultimo ciclo di tamponi per il: il difensore svolgerà leper il ritorno in campoè risultato negativo all’ultimo ciclo di tamponi per ilmattina svolgerà leper ottenere l’idoneità al rientro in campo. Dopo la guarigione anche di Linetty, restano solo tre i calciatori delpositivi: Nkoulou, Singo e Belotti. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Torino Bremer

, difensore del, è risultato negativo all'ultimo ciclo di tamponi per il Coronavirus: il difensore svolgerà le visite mediche per il ...Dopo Linetty, anche Gleisonè guarito dal Covid: il difensore del, infatti, si è sottoposto al tampone che ha dato esito negativo. Ora, prima del rientro in gruppo, il brasiliano dovrà sottoporsi alle visite ...(ANSA) - TORINO, 09 MAR - C'era anche Linetty alla seduta di allenamento ... restano contagiati e in isolamento Belotti, Bremer, Nkoulou e Singo. (ANSA). Metti mi piace su Facebook per vedere notizie ...Bremer, difensore del Torino, è risultato negativo all'ultimo ciclo di tamponi per il Coronavirus: il difensore svolgerà le visite mediche per il ritorno ...