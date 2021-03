Torino, anche Bremer negativo: rimangono tre i positivi, c’è anche Belotti (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo Linetty, anche Gleison Bremer è guarito dal Covid: il difensore del Torino, infatti, si è sottoposto al tampone che ha dato esito negativo. Ora, prima del rientro in gruppo, il brasiliano dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito, l’ultimo ostacolo per tornare a pieno regime agli ordini del tecnico Davide Nicola. Mentre per il momento rimangono positivi, e quindi ancora in isolamento, Belotti, Singo e Nkolou. Domenica i granata ospiteranno al ‘Grande Torino’ la capolista Inter: fischio d’inizio previsto per le ore 15:00. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo Linetty,Gleisonè guarito dal Covid: il difensore del, infatti, si è sottoposto al tampone che ha dato esito. Ora, prima del rientro in gruppo, il brasiliano dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito, l’ultimo ostacolo per tornare a pieno regime agli ordini del tecnico Davide Nicola. Mentre per il momento, e quindi ancora in isolamento,, Singo e Nkolou. Domenica i granata ospiteranno al ‘Grande’ la capolista Inter: fischio d’inizio previsto per le ore 15:00. SportFace.

