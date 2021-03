Thomas, il padre di Meghan Markle: "Non credo che la famiglia reale sia razzista" (Di martedì 9 marzo 2021) “Non credo che la famiglia reale sia razzista”. A dirlo è Thomas Markle, padre di Meghan, dopo l’intervista concessa dalla figlia e dal marito, il principe Harry, alla famosa giornalista e conduttrice Oprah Winfrey. “Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né gli sarebbe stata garantita la sicurezza. C’erano anche preoccupazioni e conversazioni su quanto sarebbe stata scura la sua pelle quando fosse nato”, ha detto Meghan ai microfoni della Cbs facendo riferimento al primogenito Archie, nato nel maggio 2019. E ancora: “Le allusioni razziali sulla stampa trasformarono il pericolo generale in minaccia mortale... Mi sentii disperatamente sola e abbandonata. Non volevo più ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) “Nonche lasia”. A dirlo èdi, dopo l’intervista concessa dalla figlia e dal marito, il principe Harry, alla famosa giornalista e conduttrice Oprah Winfrey. “Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né gli sarebbe stata garantita la sicurezza. C’erano anche preoccupazioni e conversazioni su quanto sarebbe stata scura la sua pelle quando fosse nato”, ha dettoai microfoni della Cbs facendo riferimento al primogenito Archie, nato nel maggio 2019. E ancora: “Le allusioni razziali sulla stampa trasformarono il pericolo generale in minaccia mortale... Mi sentii disperatamente sola e abbandonata. Non volevo più ...

