The Pale Blue Eye: Netflix i diritti del film per 55 milioni di dollari (Di martedì 9 marzo 2021) Christian Bale si riunirà con il regista di Hostiles, Scott Cooper per il thriller horror gotico The Pale Blue Eye. Quanto ha speso Netflix Netflix ha concluso un altro importante accordo all’European film Market, spendendo 55 milioni di dollari per i diritti mondiali del thriller horror gotico del regista Scott Cooper. Da quale fonte arriva la notizia? Da Deadline scopriamo che The Pale Blue Eye è passato nelle mani di Netflix per la cifra di 55 milioni di dollari: si tratta di un record per un’acquisizione fatta all’European film Market di Berlino. La trama di The Pale Blue Eye L’opera di natura ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Christian Bale si riunirà con il regista di Hostiles, Scott Cooper per il thriller horror gotico TheEye. Quanto ha spesoha concluso un altro importante accordo all’EuropeanMarket, spendendo 55diper imondiali del thriller horror gotico del regista Scott Cooper. Da quale fonte arriva la notizia? Da Deadline scopriamo che TheEye è passato nelle mani diper la cifra di 55di: si tratta di un record per un’acquisizione fatta all’EuropeanMarket di Berlino. La trama di TheEye L’opera di natura ...

Advertising

Screenweek : #ThePaleBlueEye @NetflixIT acquista il thriller gotico con #ChristianBale Il film, diretto da #ScottCooper e tratto… - badtasteit : The Pale Blue Eye: Netflix acquista il film con #ChristianBale per 55 milioni di dollari - Think_movies : “The Pale Blue Eye”: Netflix si aggiudica il film di Scott Cooper con protagonista Christian Bale… - MauroBaldan1 : #Netflix si aggiudica l'horror The Pale Blue Eye interpretato da #ChristianBale La produzione del film comincerà en… - GoingNewsGN : #Netflix si aggiudica l'horror The Pale Blue Eye interpretato da #ChristianBale La produzione del film comincerà en… -