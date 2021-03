The Falcon and the Winter Soldier: nuove scene nello spot della serie Marvel in arrivo su Disney+ (Di martedì 9 marzo 2021) Un nuovo spot della serie The Falcon and the Winter Soldier regala delle scene inedite della serie Marvel prodotta per Disney+. La serie The Falcon and the Winter Soldier arriverà sugli schermi di Disney+ dal 19 marzo e online è stato condiviso un nuovo spot. Nel video si sostiene che la nazione è vulnerabile e ci sia bisogno di nuovi eroi. I protagonisti Sam e Bucky decidono quindi come devono definirsi, non essendo un team e nemmeno partner, preferendo considerarsi colleghi. Lo spot dà inoltre spazio a numerose e spettacolari scene d'azione. The ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021) Un nuovoTheand theregala delleinediteprodotta per. LaTheand thearriverà sugli schermi didal 19 marzo e online è stato condiviso un nuovo. Nel video si sostiene che la nazione è vulnerabile e ci sia bisogno di nuovi eroi. I protagonisti Sam e Bucky decidono quindi come devono definirsi, non essendo un team e nemmeno partner, preferendo considerarsi colleghi. Lodà inoltre spazio a numerose e spettacolarid'azione. The ...

Advertising

DisneyPlusIT : ?? A Marzo insieme alla primavera sbocciano tante novità su #DisneyPlus! ?? Dal finale di stagione di #WandaVision a… - autohandsem : Falcon dan the winter soldier mo nonton hahaha - linda_0918 : @chewiehey Oddio, proprio come Sebastian stan. Ti prego, io spero in una non morte in 'falcon and the winter soldier' - Diamonds97__ : @carrotsocks The High Note, A Bigger Splash,Our Friend( anche se ancora non è uscito in Italia, la sua performance… - nocedicocco__ : mio fratello ha appena acconsentito a vedere falcon and the winter soldier con me ???? -