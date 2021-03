The Falcon and the Winter Soldier: i character poster della serie Disney+ (Di martedì 9 marzo 2021) Quattro character poster dedicati ai protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier, nuova serie in arrivo su Disney+ il 19 marzo. Dopo l'emozionante finale della serie WandaVision, approdano in rete i character poster di The Falcon And The Winter Soldier, nuova serie del Marvel Universe in arrivo su Disney+ il 19 marzo. I poster ritraggono i due protagonisti dello show, Sam Wilson/Falcon, interpretato da Anthony Mackie, e Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, interpretato da Sebastian Stan. Con loro anche l'Agente dello SHIELD Sharon Carter, che ha il volto di Emily VanCamp, e il villain ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021) Quattrodedicati ai protagonisti di Theand the, nuovain arrivo suil 19 marzo. Dopo l'emozionante finaleWandaVision, approdano in rete idi TheAnd The, nuovadel Marvel Universe in arrivo suil 19 marzo. Iritraggono i due protagonisti dello show, Sam Wilson/, interpretato da Anthony Mackie, e Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, interpretato da Sebastian Stan. Con loro anche l'Agente dello SHIELD Sharon Carter, che ha il volto di Emily VanCamp, e il villain ...

