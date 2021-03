Thailandia | la bizzarra reazione del premier | spruzza disinfettante sui giornalisti per sfuggire alle domande

(Di martedì 9 marzo 2021) Ilthailandese Prayuth Chan-o-cha, al termine di una conferenza stampa a Bangkok, hatosui. Il primo ministro ha reagito così a una domanda di un reporter, su un possibile rimpasto di governo. L’irritabile Prayuth Chan-o-cha, ex comandante dell’esercito, è conosciuto per le sue reazioni bizzarre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

