Thailandia | il premier spruzza disinfettante ai giornalisti | “Basta domande” Video

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar – Come sfuggire alledi noi? Ildellaha pensato di farlondodurante una conferenza stampa a Bangkok. Una scena tanto surreale quanto imbarazzante, immortalata in unfinito subito in rete., ilLe immagini mostrano ilthailandese, Prayuth Chan-ocha, mentresui. Una reazione piuttosto scomposta, quella del primo ministro, a una domanda di un reporter su un possibile rimpasto di governo. Prayuth Chan-ocha, ex comandante dell’esercito, ha mostrato così tutta la sua irritabilità. ...

... non prima però di spruzzare a più riprese liquido disinfettante sui giornalisti seduti davanti a lui: è la scena ripresa inin un filmato pubblicato dal Guardian. Visibilmente infastidito ...... che devono sottostare al loro soverchiante e invalicabile voto per far passare le leggi, nominare ile va da sé salvarlo da impeachment. Lo spray alcolico ha anche un significato ...Non ha gradito una domanda e ha abbandonato la sua conferenza stampa settimanale, non prima però di spruzzare a più riprese liquido disinfettante sui giornalisti seduti davanti a lui. È quanto accadut ...Prayuth Chan-o-cha e' conosciuto per le sue reazioni bizzarre ...