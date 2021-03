Tg Politico Parlamentare, edizione del 9 marzo 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) Con l’aumento dei contagi da Covid innescato dal proliferare delle varianti è in arrivo una nuova stretta da parte del Governo su tutto il territorio nazionale, anche in fascia gialla. Il Comitato tecnico scientifico sta valutando nuove misure per riportare l’indice Rt sotto il valore di 1. Tra queste misure c’e’ l’istituzione della zona rossa automatica quando il tasso di incidenza supera la soglia limite di 250 contagi per 100mila abitanti, chiusure più stringenti in quelle già esistenti e lockdown nei fine settimana. Il tutto, unito a un’intensificazione della campagna vaccinale che con i nuovi approvvigionamenti, dovrebbe entrare nel vivo a breve. Per il sottosegretario Pierpaolo Sileri si tratta di resistere qualche settimana, in attesa dei vaccini. MATTARELLA SI VACCINA, IN FILA COME TUTTI Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) Con l’aumento dei contagi da Covid innescato dal proliferare delle varianti è in arrivo una nuova stretta da parte del Governo su tutto il territorio nazionale, anche in fascia gialla. Il Comitato tecnico scientifico sta valutando nuove misure per riportare l’indice Rt sotto il valore di 1. Tra queste misure c’e’ l’istituzione della zona rossa automatica quando il tasso di incidenza supera la soglia limite di 250 contagi per 100mila abitanti, chiusure più stringenti in quelle già esistenti e lockdown nei fine settimana. Il tutto, unito a un’intensificazione della campagna vaccinale che con i nuovi approvvigionamenti, dovrebbe entrare nel vivo a breve. Per il sottosegretario Pierpaolo Sileri si tratta di resistere qualche settimana, in attesa dei vaccini. MATTARELLA SI VACCINA, IN FILA COME TUTTI

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Sprint sul Recovery: due mesi per rifarlo. Le risorse Ue calano a 191 miliardi ... ha spiegato nella sua prima audizione parlamentare. Il senso è che il tempo per il confronto ...europeo - a Bruxelles non vedono di buon occhio un intervento sull'Irpef - ma anche quello politico, con ...

Garante Privacy sanziona Inps ... incarichi di parlamentare o di amministratore regionale o locale). Nel corso degli accertamenti l'...fonti aperte i dati di decine di migliaia di persone che ricoprono incarichi di carattere politico, ...

Tg Politico Parlamentare, edizione dell'8 marzo 2021 - DIRE.it Dire La bella Azzolina difende gli studenti anche da parlamentare (r portavoce dei 5Stelle) Sei milioni di alunni sono tornati alla didattica a distanza, e l’ex ministra Lucia Azzolina, portavoce del M5S alla Camera dei Deputati è giustamente preoccupata per la scarsa importanza che la polit ...

Bonus dei politici: per il Garante, privacy violata Multa all’Inps per aver trattato dati personali in modo non corretto nell’ambito dei controlli per «scovare» i parlamentari «furbetti». Nella calda estate 2020 è successo anche questo e in molti lo ri ...

