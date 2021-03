Tg Musica, edizione del 9 marzo 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) Ha aspettato la fine dell’esperienza al Festival di Sanremo Achille Lauro per annunciare l’arrivo del suo nuovo album. Uscirà il 16 aprile ‘Lauro’, un lavoro scritto e prodotto, come si legge in un post Instagram del rapper, “Per chi ha scelto di essere e di goderne. Per chi se ne frega. Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio. Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi”. Dopo ‘Solo noi’, è ‘Marilù’ l’ultimo singolo estratto, brano che l’artista romano ha presentato in anteprima nella puntata di Domenica In dedicata a Sanremo. ‘Lauro’ è già disponibile in pre-order; Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) Ha aspettato la fine dell’esperienza al Festival di Sanremo Achille Lauro per annunciare l’arrivo del suo nuovo album. Uscirà il 16 aprile ‘Lauro’, un lavoro scritto e prodotto, come si legge in un post Instagram del rapper, “Per chi ha scelto di essere e di goderne. Per chi se ne frega. Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio. Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi”. Dopo ‘Solo noi’, è ‘Marilù’ l’ultimo singolo estratto, brano che l’artista romano ha presentato in anteprima nella puntata di Domenica In dedicata a Sanremo. ‘Lauro’ è già disponibile in pre-order;

Advertising

RDS_official : La performance di Achille Lauro insieme a Emma Marrone e Monica Guerritore è stata una delle cose più belle di ques… - marilovesgr33n : Comunque parlando di cose SERIE, stamattina doccia con “Musica leggerissima” di #ColapesceDimartino in l o o p. *… - Sillaurelinwen : RT @dario_head: Escludendo la musica per me edizione pessima. Sketch che non mi hanno mai fatto ridere, spazi utilizzati malissimo (vedi Pa… - Matolas : 'La musica è finita Gli amici se ne vanno' Una tutto sommato splendida serata (e buona edizione) #Sanremo2021… - SimonaCroisette : RT @Tg1Rai: Cala il sipario sul Festival di #Sanremo. 71esima edizione segnata dalla pandemia, la prima senza pubblico in sala. La musica e… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica edizione Maneskin, già sold out una delle due date dei concerti di dicembre Da sempre amanti della musica, hanno un passato fatto di busker e gavetta nelle principali piazze romane. Il loro vero trampolino di lancio arriva con la partecipazione all'edizione di X - Factor ...

Festival, i numeri di Casa Sanremo 2021 Sanremo . Un'edizione in streaming per Casa Sanremo , che si è trasformata in un Digital Hub con 3 studi ... "We have e dream da Casa Sanremo" di e con Red Ronnie ; "Live Box " vetrina della musica ...

Tg Musica, edizione del 2 marzo 2021 - DIRE.it Dire Ritorna il Levi's Music Project e alza il volume con Dardust Dopo il successo dello scorso anno con Mamhood prosegue il progetto del brand che si impegna a realizzare i sogni dei musicisti di domani ...

Grammy Award 2021, i premi della musica piegati dalla pandemia: ecco come saranno La cerimonia di premiazione dei più importati riconoscimenti in ambito musicale degli Stati Uniti si terrà il 14 marzo allo Staples Center di ...

Da sempre amanti della, hanno un passato fatto di busker e gavetta nelle principali piazze romane. Il loro vero trampolino di lancio arriva con la partecipazione all'di X - Factor ...Sanremo . Un'in streaming per Casa Sanremo , che si è trasformata in un Digital Hub con 3 studi ... "We have e dream da Casa Sanremo" di e con Red Ronnie ; "Live Box " vetrina della...Dopo il successo dello scorso anno con Mamhood prosegue il progetto del brand che si impegna a realizzare i sogni dei musicisti di domani ...La cerimonia di premiazione dei più importati riconoscimenti in ambito musicale degli Stati Uniti si terrà il 14 marzo allo Staples Center di ...