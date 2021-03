Teufel presenta la nuova CINEBAR 11 | la soundbar elegante | potente ed espandibile

(Di martedì 9 marzo 2021)la11. Due tweeter e sei altoparlanti midrange, subwoofer downfire wireless (posizionabile orizzontalmente) per un suono di altissima qualità. Disponibile anche in versione 4.1 con altoparlanti posteriori wirelessEFFEKT, azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemi audio di qualità e da poco sbarcata anche in Italia con il proprio webshopaudio.it,oggi lagenerazione di11. Lapiù popolare di casatorna rinnovata con 8 driver High Performance a lunga escursione ad alte prestazioni, 8 amplificatori di potenza, subwoofer T6 downfire wireless posizionabile ...

...oggi la nuova generazione di CINEBAR 11 . La soundbar più popolare di casatorna rinnovata con 8 driver High Performance a lunga escursione ad alte prestazioni, 8 amplificatori di ...In tema di sorgenti, la RADIO 3SIXTY didispone di una Radio FM , di un sintonizzatore DAB+, del supporto alle radio internet (Wi - Fi), con 30 canali memorizzabili per ciascuna tipologia, e ..."Il nome, il design di base e il prezzo sono rimasti gli stessi per CINEBAR 11", spiega Julian Theiselmann, Head of Products and Markets di Teufel. " Tutto il resto lo abbiamo ripensato, riprogettato ...Teufel Radio 3SIXTY arriva in Italia e porta con sé un design a metà strada tra moderno e vintage ed alcune funzioni davvero interessanti.