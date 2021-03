Terzo settore, “Comunità educanti”: nuovo bando da 20 milioni di euro (Di martedì 9 marzo 2021) Un nuovo bando da 20 milioni di euro per costruire e favorire ” le comunita’ educanti” e’ quello promosso da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della poverta’ educativa minorile. Un bando rivolto al mondo del Terzo settore che vuole “identificare, riconoscere e valorizzare” le comunita’ educanti, intese come comunita’ locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilita’ nell’educazione e nella cura di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel proprio territorio. Un bando che consentira’ di combattere la poverta’ educativa che riguarda – tra assoluta e relativa, oltre 3 milioni ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 marzo 2021) Unda 20diper costruire e favorire ” le comunita’” e’ quello promosso da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della poverta’ educativa minorile. Unrivolto al mondo delche vuole “identificare, riconoscere e valorizzare” le comunita’, intese come comunita’ locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilita’ nell’educazione e nella cura di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel proprio territorio. Unche consentira’ di combattere la poverta’ educativa che riguarda – tra assoluta e relativa, oltre 3...

