Terza ondata Covid, Pregliasco: "Picco a fine marzo, anche 40mila contagi al giorno" (Di martedì 9 marzo 2021) E' atteso per la seconda metà di marzo il Picco di contagi di quella che, a tutti gli effetti, appare la Terza ondata Covid. Ne è certo, dati alla mano , Fabrizio Pregliasco , virologo Unimi e ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 9 marzo 2021) E' atteso per la seconda metà diildidi quella che, a tutti gli effetti, appare la. Ne è certo, dati alla mano , Fabrizio, virologo Unimi e ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Cartabellotta: “La terza ondata è partita e le terapie intensive sono in sofferenza. Le decisioni politiche… - borghi_claudio : ...Invece no il 7/1 terza ondata in arrivo, sempre con lo stesso metodo di guardare i dati DELLA SETTIMANA PRIMA. E… - borghi_claudio : Eh si, andiamo sul leggero... al primo dicembre il nostro Cartabellotta ci avverte che a Gennaio RISCHIAMO LA STRAG… - fmartinoni : #RSI #60minuti Intervento irresponsabile di Cattaneo: prima l'economia poi la salute dei cittadini nonostante l'app… - razorblack66 : RT @HuffPostItalia: Fabrizio Pregliasco: 'A fine marzo terza ondata con picco di contagi, anche 40mila al giorno' -