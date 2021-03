Tenta di strangolarla nel giorno della Festa della Donna | 49enne arrestato nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHato di strangolare la compagna che voleva lasciarlo, e lo ha fatto davanti ai due figli terrorizzati, e nel; per questo undi Pontelatone (Caserta) è finito in carcere. Sono stati i carabinieristazione di Formicola, dipendenti dalla Compagnia di Capua, ad arrestare l’uomo, chiamati dai familiari che avevano assistito alla violenta aggressione. In casacoppia c’erano infatti i figli di 15 e 8 anni e i genitori, che hanno provato in tutti i modi a fermare il genero mentre strangolava la compagna; il ...