Tennis | Wta Guadalajara | Cocciaretto al 2° turno

(Di martedì 9 marzo 2021), 9 mar. -(Adnkronos) - Esordio vincente per Elisabettanel main draw del torneo Wta 250 di(cemento, montepremi 235.238 dollari). La 20enne di Fermo, numero 134 del mondo, promossa dalle qualificazioni, ha superato per 6-4, 6-4, in un'ora e 37 minuti di gioco, la cinese Xiyu Wang, numero 131 Wta.

Entrata in materia agevole per Jil Teichmann (54) a Dubai. L'elvetica ha spazzato via l'ucraina Katarina Zavatska (128) col punteggio di 6 - 1 6 - 2 in poco pi di un'ora. Nei sedicesimi sfider ora la numero 4 del tabellone, la ceca Petra ...Io gioco a tennis, lui giocava a basket e non mi ha mai raccontato nulla della sua carriera", disse ...un turno in un torneo del Grande Slam (Australian Open) e che sta risalendo la classifica...Dal 25 al 28 marzo, in modalità e-learning, la prima conferenza mondiale per coach ed insegnanti di tennis organizzata da GPTCA e Segal Institute. Tanti grandi nomi del tennis mondiale tra i relatori: ...