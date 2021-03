Tennis, WTA Guadalajara 2021: Cocciaretto vince alll’esordio. Avanzano Bouzkova e Schmiedlova (Di martedì 9 marzo 2021) E’ cominciato il torneo WTA di Guadalajara e sono arrivate subito notizie positive per il Tennis italiano. Infatti Elisabetta Cocciaretto ha superato all’esordio la cinese Wang Xiyu con un doppio 6-4 ed ora se la vedrà con la vincente del match tra l’argentina Nadia Podoroska, testa di serie numero uno, e la messicana Giuliana Olmos. Supera il primo turno la ceca Marie Bouzkova, testa di serie numero due, che ha sofferto contro la rumena Irina Maria Bara, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-3 2-6 6-3. Avanza anche la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, che ha sconfitto la giapponese Nao Hibino. Buona la prima anche per la Tennista di casa Renata Zarazua, che ha sconfitto in due set la polacca Kawa per due set con il punteggio di 7-6 6-0. ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) E’ cominciato il torneo WTA die sono arrivate subito notizie positive per ilitaliano. Infatti Elisabettaha superato all’esordio la cinese Wang Xiyu con un doppio 6-4 ed ora se la vedrà con lante del match tra l’argentina Nadia Podoroska, testa di serie numero uno, e la messicana Giuliana Olmos. Supera il primo turno la ceca Marie, testa di serie numero due, che ha sofferto contro la rumena Irina Maria Bara, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-3 2-6 6-3. Avanza anche la slovacca Anna Karolina, che ha sconfitto la giapponese Nao Hibino. Buona la prima anche per lata di casa Renata Zarazua, che ha sconfitto in due set la polacca Kawa per due set con il punteggio di 7-6 6-0. ...

Advertising

hottrotny : Cocciaretto, Elisabetta -1.5-109 #wta #guadaljara #tennis - lastwordonsport : WTA Dubai Day 3 Predictions Including Amanda Anisimova vs Garbine Muguruza - - SuperTennisTv : Aggiornamenti dal WTA 1000 di Dubai: Garcia 3-6 6-2 6-4 Kerber Muguruza 6-3 7-5 Begu Kontaveit 6-2 6-1 Babos Mlade… - sportface2016 : #WtaDubai 2021: programma, orari e ordine di gioco di martedì 9 marzo con #Trevisan - federtennis : ?? Classifica #ATP: restano 7 gli azzurri in Top 100! Due passi indietro per Travaglia e tre per Musetti, stabili gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis WTA WTA, Teichmann facile a Dubai Entrata in materia agevole per Jil Teichmann (WTA 54) a Dubai. L'elvetica ha spazzato via l'ucraina Katarina Zavatska (128) col punteggio di 6 - 1 6 - 2 in poco pi di un'ora. Nei sedicesimi sfider ora la numero 4 del tabellone, la ceca Petra ...

Olga Danilovic sfoggia una mascherina con il tiro a 4 del papà Io gioco a tennis, lui giocava a basket e non mi ha mai raccontato nulla della sua carriera", disse ...un turno in un torneo del Grande Slam (Australian Open) e che sta risalendo la classifica Wta (...

Tennis, Barty resta numero uno della classifica Wta Corriere dello Sport.it TENNIS: TORNEO DUBAI. MUGURUZA E MERTENS AL SECONDO TURNO DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Garbine Muguruza ed Elise Mertens raggiungono il secondo turno del "Dubai Duty Free Tennis Championships", primo torneo Wta 1000 di quest'anno, con 1.835.490 dollar ...

Tennis, Barty resta numero uno della classifica Wta ROMA - Nonostante la vittoria agli Australian Open, Naomi Osaka non riesce ad insidiare la leadership di Ashleigh Barty. La tennista australiana si mantiene in vetta alla classifica Wta, pubblicata og ...

Entrata in materia agevole per Jil Teichmann (54) a Dubai. L'elvetica ha spazzato via l'ucraina Katarina Zavatska (128) col punteggio di 6 - 1 6 - 2 in poco pi di un'ora. Nei sedicesimi sfider ora la numero 4 del tabellone, la ceca Petra ...Io gioco a, lui giocava a basket e non mi ha mai raccontato nulla della sua carriera", disse ...un turno in un torneo del Grande Slam (Australian Open) e che sta risalendo la classifica(...DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Garbine Muguruza ed Elise Mertens raggiungono il secondo turno del "Dubai Duty Free Tennis Championships", primo torneo Wta 1000 di quest'anno, con 1.835.490 dollar ...ROMA - Nonostante la vittoria agli Australian Open, Naomi Osaka non riesce ad insidiare la leadership di Ashleigh Barty. La tennista australiana si mantiene in vetta alla classifica Wta, pubblicata og ...