Tennis | Wta Dubai | Trevisan ko al 2° turno

(Di martedì 9 marzo 2021), 9 mar. - (Adnkronos) - Martinaè stata eliminata al secondodel torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 1.835.490 dollari). La 27enne mancina di Firenze, numero 90 del mondo, in gara come lucky loser, ha ceduto 6-2, 6-4, in un'ora e 20 minuti di partita, alla francese Caroline Garcia, numero 47 del ranking.

La 20enne di Fermo, numero 134 del mondo, promossa dalle qualificazioni, ha superato per 6 - 4, 6 - 4, in un'ora e 37 minuti di gioco, la cinese Xiyu Wang, numero 131Entrata in materia agevole per Jil Teichmann (54) a Dubai. L'elvetica ha spazzato via l'ucraina Katarina Zavatska (128) col punteggio di 6 - 1 6 - 2 in poco pi di un'ora. Nei sedicesimi sfider ora la numero 4 del tabellone, la ceca Petra ...Dopo l’Australia il circuito WTA ha proposto due vincitrici agli antipodi: a Doha il bis di una giocatrice esperta come Petra Kvitova, a Lione la prima vittoria in carriera della teenager Clara Tauson ...Caroline Garcia batte Martina Trevisan con lo score di 6-2 6-4 nel secondo turno del WTA 1000 di Dubai. La francese ha la meglio sulla toscana, entrata da lucky loser al posto di Azarenka all'indomani ...