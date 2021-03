Tennis: Atp Santiago, Cecchinato e Caruso fuori al primo turno (Di martedì 9 marzo 2021) Santiago, 9 mar. - (Adnkronos) - Marco Cecchinato e Salvatore Caruso sono stati eliminati al primo turno del torneo Atp 250 di Santiago del Cile (terra, montepremi 325.270 dollari). Cecchinato, numero 89 del mondo, è stato battuto per 6-7 (4-7), 6-2, 6-3, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, dall'argentino Facundo Bagnis, numero 118 Atp. Male anche Caruso, numero 79 del mondo e sesto favorito del seeding, sconfitto 6-4 7-6 (7-5), in poco meno di due ore di gioco, dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 97 del ranking. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021), 9 mar. - (Adnkronos) - Marcoe Salvatoresono stati eliminati aldel torneo Atp 250 didel Cile (terra, montepremi 325.270 dollari)., numero 89 del mondo, è stato battuto per 6-7 (4-7), 6-2, 6-3, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, dall'argentino Facundo Bagnis, numero 118 Atp. Male anche, numero 79 del mondo e sesto favorito del seeding, sconfitto 6-4 7-6 (7-5), in poco meno di due ore di gioco, dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 97 del ranking.

