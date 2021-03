Tempesta d'amore, anticipazioni 9 marzo: Franzi affronterà la Polizia (Di martedì 9 marzo 2021) I problemi di Franzi saranno ancora al centro delle trame di Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni di oggi, martedì 9 marzo. La ragazza è stata drogata da Steffen che le ha somministrato un farmaco capace di aumentare l'aggressività con l'obiettivo di farla litigare con Tim a causa della sua decisione di eliminare i suoi orti per avallare il progetto di Amélie di ampliamento delle scuderie. Franzi, fuori di sé dalla rabbia e alterata dal medicinale del fidanzato, ha affrontato Tim arrivando addirittura a salire una scavatrice e a provare ad investirlo, oltre a distruggere il legname destinato alle scuderie. In seguito a questa folle azione, Werner ha licenziato in tronco la ragazza e Tim l'ha addirittura denunciata. Steffen, dal canto suo, nonostante sia consapevole che ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 marzo 2021) I problemi disaranno ancora al centro delle trame did', come rivelano ledi oggi, martedì 9. La ragazza è stata drogata da Steffen che le ha somministrato un farmaco capace di aumentare l'aggressività con l'obiettivo di farla litigare con Tim a causa della sua decisione di eliminare i suoi orti per avallare il progetto di Amélie di ampliamento delle scuderie., fuori di sé dalla rabbia e alterata dal medicinale del fidanzato, ha affrontato Tim arrivando addirittura a salire una scavatrice e a provare ad investirlo, oltre a distruggere il legname destinato alle scuderie. In seguito a questa folle azione, Werner ha licenziato in tronco la ragazza e Tim l'ha addirittura denunciata. Steffen, dal canto suo, nonostante sia consapevole che ...

