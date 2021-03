Tariffe luce e gas, perché libero mercato non vuol dire minori costi per il consumatore (Di martedì 9 marzo 2021) Per fortuna che il governo ci ha ripensato e ha prorogato ancora di un anno, al 31 dicembre 2022, le Tariffe di maggior tutela di gas e luce per le famiglie e le microimprese. perché una cosa dovrebbe ormai essere chiara a tutti: le Tariffe del mercato libero che abbiamo visto finora o sono già più care fin dall’inizio o (se va bene) lo diventano dopo un periodo più o meno lungo di minor costo stabilito in contratto. Il punto è che è difficile, per un comune mortale, capire se la tariffa “libera” che gli viene proposta sia davvero un affare o meno. Di solito le offerte si soffermano sul costo della materia prima (gas o elettricità, appunto) e mostrano che magari tale costo ha un prezzo più basso. Quel che non tutti comprendono è che la tariffa che noi paghiamo è composta da vari ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Per fortuna che il governo ci ha ripensato e ha prorogato ancora di un anno, al 31 dicembre 2022, ledi maggior tutela di gas eper le famiglie e le microimprese.una cosa dovrebbe ormai essere chiara a tutti: ledelche abbiamo visto finora o sono già più care fin dall’inizio o (se va bene) lo diventano dopo un periodo più o meno lungo di minor costo stabilito in contratto. Il punto è che è difficile, per un comune mortale, capire se la tariffa “libera” che gli viene proposta sia davvero un affare o meno. Di solito le offerte si soffermano sul costo della materia prima (gas o elettricità, appunto) e mostrano che magari tale costo ha un prezzo più basso. Quel che non tutti comprendono è che la tariffa che noi paghiamo è composta da vari ...

