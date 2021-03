Taglio indennità 118, il Saues: la Corte dei Conti campana accolga i nostri rilievi (Di martedì 9 marzo 2021) “La delibera n. 6822 del ‘99 con la quale la Regione Campania ha assegnato una remunerazione aggiuntiva di 5,16 euro per ora di servizio ai Medici dell’emergenza territoriale (in Campania SAUT) non è il risultato di alcun accordo sindacale stipulato in conformità all’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale o all’Accordo Integrativo Regionale e pertanto non può essere considerata ‘voce contrattuale’ dell’accordo nazionale di Medicina Generale ma semplicemente frutto di un atto amministrativo autonomo della Regione Campania emanato in conformità alle norme sull’autonomia organizzativa del sistema sanitario (art.2 del DPR del 27 marzo 1992)”. Lo afferma il presidente nazionale del Saues, Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitaria Paolo Ficco commentando le dichiarazioni del procuratore della Corte dei Conti della Campania ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 marzo 2021) “La delibera n. 6822 del ‘99 con la quale la Regione Campania ha assegnato una remunerazione aggiuntiva di 5,16 euro per ora di servizio ai Medici dell’emergenza territoriale (in Campania SAUT) non è il risultato di alcun accordo sindacale stipulato in conformità all’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale o all’Accordo Integrativo Regionale e pertanto non può essere considerata ‘voce contrattuale’ dell’accordo nazionale di Medicina Generale ma semplicemente frutto di un atto amministrativo autonomo della Regione Campania emanato in conformità alle norme sull’autonomia organizzativa del sistema sanitario (art.2 del DPR del 27 marzo 1992)”. Lo afferma il presidente nazionale del, Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitaria Paolo Ficco commentando le dichiarazioni del procuratore delladeidella Campania ...

