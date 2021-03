Sussex&Windsor | la Regina rompe il silenzio | ' Preoccupanti le accuse di razzismo'

(Di martedì 9 marzo 2021) LaElisabetta, a sorpresa, è intervenuta sull'intervista - shock di Harry e Meghan affermando di prendere sul serio le loro: 'Addolorata per le difficoltà che hanno affrontato, saranno ...

La Regina Elisabetta, a sorpresa, è intervenuta sull'intervista - shock di Harry e Meghan affermando di prendere sul serio le loro accuse: 'Addolorata per le difficoltà che hanno affrontato, saranno ...Polemiche, retroscena, rumours, non sono una novità apportata dai duchi di. Ne sanno qualcosa il principe Carlo , il padre di Harry, e la moglie Camilla . Quest'ultima ha dovuto fare a lungo i ...Fondamentale. Il trucco dei suoi occhi. Meghan Markle come Lady Diana: un altro parallelismo delle due Royal Girl osteggiate dalla Royal Family, lo trovate posizionato proprio sullo sguardo della ...Oltre 17,1 milioni di persone hanno seguito domenica i duchi di Sussex, intervistati dalla regina dei talk show americani Oprah Winfrey ...