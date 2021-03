(Di martedì 9 marzo 2021)ha condiviso unache lo mostra con la madre quando era ancora undi essere fan difin da allora.ha condiviso ieri unache lo ritrae quando era ancora uncosì che fin da allora era un fan di. L'attore britannico ha svelato l'adorabile immagine in occasionea Festaa Donna 2021 per rendere omaggio alla madre. Lo scatto pubblicato su Instagram daè infatti accompagnato da una didascalia in cui dichiara: "Oggi è la Giornata Internazionalee Donna e dedico questo post alla donna più magnifica ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Superman: Henry Cavill condivide una foto, svelando che fin da bambino era fan dell'eroe… - starkbuckz : wegothiscovered io ti odio perché mi dai false speranze ho adorato Henry nei panni di superman per la DC ma seguen… - GianlucaOdinson : Henry Cavill condivide la sua prima vera foto nei panni di Superman - HenryCavill_Ita : RT @cinefilosit: Henry Cavill condivide la sua prima vera foto nei panni di Superman #ILoveCinefilos - cinefilosit : Henry Cavill condivide la sua prima vera foto nei panni di Superman #ILoveCinefilos -

Ultime Notizie dalla rete : Superman Henry

Zack Snyder's Justice League è interpretato da Ben Affleck,Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray ... da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall, basata sui personaggi della DC,...TRAMA : In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio diCavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince aka Wonder ...Henry Cavill ha condiviso una foto che lo mostra con la madre quando era ancora un bambino, svelando di essere fan di Superman fin da allora. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 09/03/2021 Henry Cavill ...Con tre nuovi teaser che reintroducono Flash, Wonder Woman e Cyborg continua la marcia di avvicinamento a Zack Snyder's Justice League!