Superati i 700mila morti in America Latina | il covid fa strage

Advertising

globalistIT : - v_m_a_x_i_m_o : RT @blue_flag4: Secondo il report definitivo dell'Istat, nel 2020 sono morte 746.146 persone, contro le 647.000 del 2019, ben 99.146 in più… - blue_flag4 : Secondo il report definitivo dell'Istat, nel 2020 sono morte 746.146 persone, contro le 647.000 del 2019, ben 99.14… -

Ultime Notizie dalla rete : Superati 700mila

Open

Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus nell'America del Sud e nei Caraibi ha superato infatti quota: è quanto risulta da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. Nel complesso, i 34 ...In America Latina e nei Caraibi, il bilancio delle vittime ha superato quota, secondo un ... Usa, meno di 1.000 morti nelle ultime 24 ore approfondimento Covid,i 100mila morti: ...Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in America Latina e nei Caraibi ha superato quota 700mila: è quanto risulta da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. Nel complesso, i 34 Paesi della ...Più di 700 mila morti per Covid-19 sono stati registrate ufficialmente in America Latina e nei Caraibi dall'inizio della pandemia nel dicembre 2019, secondo un conteggio fatto da AFP. I 34 paesi della ...