(Di martedì 9 marzo 2021) C'è stato un momento, l'altro pomeriggio a Verona, in cui la realtà ha quasiato la fantasia: mentre Leao era steso a terra per una botta dolorosissima - per chi non ha visto la partita, ci ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Super #Kessie: muscoli e gol. Vale 50 milioni, ora il rinnovo #Milan - sportli26181512 : Super Kessie: muscoli e gol. Vale 50 milioni, ora il Milan vuole blindarlo: Super Kessie: muscoli e gol. Vale 50 mi… - Gazzetta_it : Super #Kessie: muscoli e gol. Vale 50 milioni, ora il rinnovo #Milan - fra_macri : @super_pio Pure su Kessie hai da ridire?! Pensa a nonno Vidal e, soprattutto, a pagare gli stipendi che il prossimo… - super_pio : @fra_macri Dai, non piangere. Pensa a Kessie, il nuovo Yaya Tourehehahahahahahahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Super Kessie

La Gazzetta dello Sport

Si va dalla quasi infallibilità dal dischetto - siamo a 9 rigori realizzati su 10 in stagione - alla capacità di sdoppiarsi tra rottura e costruzione; dalla resistenza -è il primo calciatore ...... in tribuna tra i dirigenti, ma il Milan non aspetta il Verona e questo è il primo merito dei rossoneri in versione ridotta, con Dalot a sinistra, Meite al fianco di, Castillejo costretto a ...L'ex rossonero Mario Ielpo, intervenuto a Milan TV durante 'L'inferno del lunedì', ha commentato così la grande vittoria del Milan sul campo del Verona: 'Bisogna solo dire bravi, bravissimi ai nostri ...'Krunic e Dalot, che gol. Decisive le reti di Krunic e Dalot, mentre non è una novità l'ennesima grande prestazione in mezzo al campo di Kessie. Kessie uomo ovunque, l'Hellas è irriconoscibile': titol ...