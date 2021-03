Suoni contro muri | da Arbore a Bollani testimonial di arte e musica con Marisa Laurito

Advertising

di Linda Salvetti ed Erica Cerami 'muri' è la rassegna progettata da Marisa Laurito , il cui contenuto si riassume nella descrizione '6 testimonial per 6 musicisti con 6 artisti d'arte contemporanea in 6 concerti'. Gli ...Lo showman Renzo Arbore , il cantante Gianni Conte e lo scultore e pittore Lello Esposito inaugurano domani, mercoledì 10 marzo , alle 19 ,muri , la nuova rassegna in streaming del Trianon Viviani che vede l'incontro tra la musica e l'arte, ideata da Marisa Laurito , direttore artistico del teatro della Canzone napoletana , ...La rassegna con il teatro Trianon Viviani di Napoli ospita sei concerti in streaming presentati da musicisti come Bennato e Bollani e scrittori accompagnati dalle opere di artisti del museo Madre ...La rassegna, in collaborazione con il teatro Trianon Viviani, ospita sei concerti presentati da musicisti e scrittori napoletani accompagnati dalle opere di artisti del museo Madre ...