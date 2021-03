Studio liberato da Fabio Fazio? Clamoroso per la Littizzetto | ecco il risultato | a Rai 3 che dicono?

(Di martedì 9 marzo 2021) «Finalmente unodefazizzato dopo tanti anni. Mi sento come la Gregoraci senza Briatore. Quandonon c'è, le tope ballano». Con questo esordio folgorante Lucianaha battezzato la sua prima volta da conduttrice di Che tempo che fa su Rai 3, vista la momentanea assenza del titolare,, costretto a casa a seguito di un'operazione chirurgica (a proposito, buona guarigione). I risultati della sostituzione al comando del programma sono stati eccellenti in termini di efficacia della conduzione e di ascolti: due giorni fa il Che tempo che fa "littizzettato" ha ottenuto il 10,3% di share e ben 2 milioni e 814mila spettatori. Una performance nettamente migliore di quella dell'ultima puntata condotta da: il 21 febbraio il format domenicale di RaiTre ...

