Stroncata dal Covid la giornalista Valeria D’Esposito: aveva 49 anni (Di martedì 9 marzo 2021) Lutto nel mondo del giornalismo campano: è morta all’età di 49 anni Valeria D’Esposito. Fatali le complicazioni dovute all’infezione da Covid-19, contro cui lottava da qualche tempo e che non le ha lasciato scampo. Casertana, era autrice del noto portale web Visit Campania, nonché famosa blogger seguita in tutta Italia. Proprio i suoi articoli dalla Campania hanno fatto conoscere ed apprezzare diverse località e specialità di tutta la regione al di fuori dei confini regionali. D’Esposito aveva compiuto 49 anni lo scorso 15 febbraio. >> La Cina lancia il passaporto vaccinale: a che punto siamo in Europa? Visit Campania, sogno nel cassetto di Valeria D’Esposito Valeria D’Esposito era nata a ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 marzo 2021) Lutto nel mondo del giornalismo campano: è morta all’età di 49. Fatali le complicazioni dovute all’infezione da-19, contro cui lottava da qualche tempo e che non le ha lasciato scampo. Casertana, era autrice del noto portale web Visit Campania, nonché famosa blogger seguita in tutta Italia. Proprio i suoi articoli dalla Campania hanno fatto conoscere ed apprezzare diverse località e specialità di tutta la regione al di fuori dei confini regionali.compiuto 49lo scorso 15 febbraio. >> La Cina lancia il passaporto vaccinale: a che punto siamo in Europa? Visit Campania, sogno nel cassetto diera nata a ...

