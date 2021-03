Stellantis conferma di avere interrotto progetto per ritorno Peugeot negli USA

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Dopo voci che si rincorrevano da settimane,hato di aver abbandonato il piano per riportare il marchioUSA, un mercato da dove manca da diversi anni. Il costruttore nato dalla fusione di FCA e PSA ha detto che si concentrerà invece sui pick-up RAM e Jeep, veicoli con ampi margini di guadagno, e altri marchi come Dodge, Chrysler e Alfa Romeo. La notizia non è una sorpresa per gli analisti e gli esperti del settore, i quali si aspettavano chesi sarebbe concentrata sui modelli più redditizi di FCA sul mercato statunitense. Qualche giorno fa Larry Dominique, numero uno diin Nord America e incaricato di pianificare ildel marchio sul mercato statunitense, è stato nominato Senior Vice President e ...

Advertising

omnifurgone : Tavares conferma, il furgone a idrogeno arriva entro l'anno - ClubAlfaIt : Kepler Capital conferma rating Buy su Stellantis #NewsFiatFCA -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis conferma

La notizia non è una sorpresa per gli analisti e gli esperti del settore, i quali si aspettavano chesi sarebbe concentrata sui modelli più redditizi di FCA sul mercato statunitense. ...Peugeot non si espanderà anche nel mercato USA, è quello che ha recentemente confermato. Quindi il ritorno previsto per il mercato americano è stato annullato, il brand francese ......(Teleborsa) - Dopo voci che si rincorrevano da settimane, Stellantis ha confermato di aver abbandonato il piano per riportare il marchio Peugeot negli USA, un mercato da dove manca da diversi ...Anche Wall Street corre: Jellen rassicura su inflazione e tassi. In Europa riflettori sul via libera al vaccino J&J, in arrivo in settimana. Sul Ftse Mib balzo di Cnh Industrial, ma è tutta la galassi ...