Stefano D'Orazio, smacco a Sanremo: parla la moglie Tiziana (Di martedì 9 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il Festival di Sanremo si è ufficialmente concluso, non si placa tuttavia la polemica in merito al trattamento riservato a Stefano D'Orazio. Sulla questione è intervenuta anche la moglie, Tiziana. Il primo commento a caldo è arrivato da Roby Facchinetti, l'ex voce dei Pooh si è subito scagliato contro il mancato omaggio all'amico e compagno

matteosalvinimi : Sanremo dimentica il grande Stefano D'Orazio, colpevolmente e tristemente. Lo ricordiamo noi, con 'Uomini soli' e l… - matteosalvinimi : #Salvini: triste non si sia trovato un minuto a #Sanremo per ricordare il grande Stefano D'Orazio, recentemente sco… - Corriere : «Siamo rimaste con mia mamma davanti alla tv fino alle 2 di notte. Le dicevo: dai, resisti, che tra poco arriva Ste… - fernand62311569 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: triste non si sia trovato un minuto a #Sanremo per ricordare il grande Stefano D'Orazio, recentemente scompa… - VigilanzaT : Tiziana, moglie di Stefano D'Orazio, ha atteso fino alle 2 di notte l'annunciato omaggio del Festival di Sanremo al… -

