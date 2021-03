Stasera tutto è possibile, martedì 9 marzo in tv: a che ora inizia, chi sono gli ospiti, cast e giochi (Di martedì 9 marzo 2021) Torna l’appuntamento, dopo la pausa della settimana scorsa per via del Festival di Sanremo 2021, con Stasera tutto è possibile, il feel good show condotto da Stefano De Martino. L’appuntamento è su Rai 2 a partire dalle 21.20 per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento. Stasera tutto è possibile: chi sono gli ospiti, chi gioca Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli non ci sarà nessuna gara, ma tantissimi giochi che vedranno come protagonisti comici, attori e personaggi del mondo dello spettacolo, tutti pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prova da ridere. Questa sera il comedy show si concentra sugli anni ’80. Come ospiti fissi, come sempre, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) Torna l’appuntamento, dopo la pausa della settimana scorsa per via del Festival di Sanremo 2021, con, il feel good show condotto da Stefano De Martino. L’appuntamento è su Rai 2 a partire dalle 21.20 per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento.: chigli, chi gioca Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli non ci sarà nessuna gara, ma tantissimiche vedranno come protagonisti comici, attori e personaggi del mondo dello spettacolo, tutti pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prova da ridere. Questa sera il comedy show si concentra sugli anni ’80. Comefissi, come sempre, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De ...

