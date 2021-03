Stasera in tv: ” Il genio della truffa”, Ridley Scott pieno di grazia (Di martedì 9 marzo 2021) Stasera in tv: Il genio della truffa, (Matchstick Men) di Ridley Scott (2003). Storia di un truffatore ossessivo compulsivo, che, riconciliandosi con la figlia adolescente, esce dalla propria prigione mentale … In un modo non dissimile al bellissimo Prova a prendermi di Steven Spielberg, l’uso della luce, amplificato dalle vetrate, crea un’atmosfera glamour ed irreale; essa evoca quell’illusione che costituisce il pane quotidiano dell’impostore, di cui egli stesso è artefice e spesso vittima. Le iconiche tapparelle veneziane di Blade Runner, simboleggiano qui lo stato di imprigionamento ossessivo del protagonista nei propri pensieri. La musica jazz di Hans Zimmer contribuisce al tono di leggerezza, che contagia la quasi integrità di un film dai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021)in tv: Il, (Matchstick Men) di(2003). Storia di untore ossessivo compulsivo, che, riconciliandosi con la figlia adolescente, esce dalla propria prigione mentale … In un modo non dissimile al bellissimo Prova a prendermi di Steven Spielberg, l’usoluce, amplificato dalle vetrate, crea un’atmosfera glamour ed irreale; essa evoca quell’illusione che costituisce il pane quotidiano dell’impostore, di cui egli stesso è artefice e spesso vittima. Le iconiche tapparelle veneziane di Blade Runner, simboleggiano qui lo stato di imprigionamento ossessivo del protagonista nei propri pensieri. La musica jazz di Hans Zimmer contribuisce al tono di leggerezza, che contagia la quasi integrità di un film dai ...

