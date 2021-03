Sputnik verrà prodotto in Italia Realizzato da luglio in Lombardia (Di martedì 9 marzo 2021) "Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la societa' ADIENNE Pharma&Biotech per la produzione in Italia del vaccino Sputnik V". Lo annuncia la Camera di Commercio Italo-Russa in una nota pubblicata sul suo sito internet. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 9 marzo 2021) "Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la societa' ADIENNE Pharma&Biotech per la produzione indel vaccinoV". Lo annuncia la Camera di Commercio Italo-Russa in una nota pubblicata sul suo sito internet. Segui su affarni.it

Advertising

AlessioColzani : ++ VACCINI: LO #SPUTNIK VERRÀ PRODOTTO IN ITALIA, PRIMO PAESE UE. 10 MILIONI DI DOSI ENTRO IL 2021 ++ 'Il processo… - digioia_fabio : Lo #Sputnik russo verrà prodotto a Monza per l’inizio dell’estate. Non si sa ancora se coprirà la Variante Ascari o quella della Roggia... - Antonella_Sp_ : Pare che lo Sputnik verrà prodotto in Italia. Ottima notizia da un punto di vista sanitario, pessima da quello geopolitico. - doomboy : Lo Sputnik V verrà prodotto in Italia in Lombardia. Da luglio. C'è una ridda di incoerenze continue tra parole de… - milapersiste : Sputnik è stato distribuito in 40 paesi e verrà prodotto anche in Italia. In Russia solo il 2,8% dei cittadini si è… -

Ultime Notizie dalla rete : Sputnik verrà Treni Covid - Free per salvare il turismo: da aprile la prima tratta Roma - Milano Test prima di salire a bordo sui treni per passeggeri e personale. L'esperimento, in partenza da aprile, verrà esteso alle destinazioni turistiche. Da aprile debutterà il treno covid free, sulla tratta Roma - Milano. La sicurezza sanitaria sarà garantita dai test effettuati sui passeggeri e sul personale ...

Toti: 'Non serve vaccinare tutti. In estate emergenza superata' Verrà raggiunto l'obiettivo indicato dal ministro Speranza di vaccinare tutti gli italiani entro la ... Sì o no al vaccino russo Sputnik? 'Io sono per utilizzare tutti i vaccini approvati dalle agenzie ...

Vaccino Covid. Profilassi, il piano del Lazio: «Sputnik lo produciamo noi» Il Messaggero Test prima di salire a bordo sui treni per passeggeri e personale. L'esperimento, in partenza da aprile,esteso alle destinazioni turistiche. Da aprile debutterà il treno covid free, sulla tratta Roma - Milano. La sicurezza sanitaria sarà garantita dai test effettuati sui passeggeri e sul personale ...raggiunto l'obiettivo indicato dal ministro Speranza di vaccinare tutti gli italiani entro la ... Sì o no al vaccino russo? 'Io sono per utilizzare tutti i vaccini approvati dalle agenzie ...