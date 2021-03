Sputnik V sarà prodotto in Italia, 10 milioni di dosi entro 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) Il vaccino potrebbe presto essere prodotto in Italia, e precisamente in . 'Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione in ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021) Il vaccino potrebbe presto esserein, e precisamente in . 'Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produ… - repubblica : Il vaccino russo anti Covid Sputnik sarà prodotto a partire da luglio in Italia: '10 milioni di dosi entro il 2021'… - MediasetTgcom24 : Vaccini: 'Lo Sputnik V sarà prodotto in Italia, primo Paese in Ue' #covid - gieffeci71 : RT @fogna_la: E perciò il vaccino Sputnik V sarà prodotto anche in Italia. Si attende il convinto plauso di tutti quegli incommensurabili i… - Italia_Notizie : Da giugno il vaccino russo Sputnik prodotto anche in Italia: 10 milioni di dosi entro l’anno -

Ultime Notizie dalla rete : Sputnik sarà Il vaccino Sputnik V sarà prodotto in Italia, prima in Ue ... Kirill Dmitriev, ha confermato di aver raggiunto un accordo con l'azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione dello Sputnik V in Italia, siglando il primo contratto europeo per la produzione ...

Vaccini, lo Sputnik V sarà prodotto in Italia: è il primo Paese in Ue - Accordo con un'azienda lombarda Il vaccino russo Sputnik V sarà prodotto anche in Italia. Lo annuncia la Camera di Commercio Italo - Russa, spiegando che è stato 'firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società ADIENNE ...

Vaccino, il piano di tre regioni per l’acquisto. Zaia: «Siamo già in trattativa Corriere della Sera ... Kirill Dmitriev, ha confermato di aver raggiunto un accordo con l'azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione delloV in Italia, siglando il primo contratto europeo per la produzione ...Il vaccino russoprodotto anche in Italia. Lo annuncia la Camera di Commercio Italo - Russa, spiegando che è stato 'firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società ADIENNE ...