Sputnik V sarà prodotto anche in Italia. Ue scettica: 'Dosi troppo tardi e troppo poche' (Di martedì 9 marzo 2021) Mentre è atteso per l'11 marzo il via libera dell'Ema al vaccino di Johnson e Johnson che ha il vantaggio di richiedere una sola somministrazione. L'azienda produttrice, dopo le indiscrezioni del ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 marzo 2021) Mentre è atteso per l'11 marzo il via libera dell'Ema al vaccino di Johnson e Johnson che ha il vantaggio di richiedere una sola somministrazione. L'azienda produttrice, dopo le indiscrezioni del ...

Agenzia_Ansa : 'Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produ… - repubblica : ?? Il vaccino russo anti Covid Sputnik sara' prodotto a partire da luglio a Monza

Covid, lo Sputnik V sarà prodotto in Italia: è il primo Paese in Europa | Il governo 'non informato' si muove con l'Ue: è accordo privato Il vaccino russo Sputnik V sarà prodotto anche in Italia. Lo annuncia la Camera di Commercio Italo - Russa, spiegando che è stato 'firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne ...

Sputnik V, il vaccino russo sarà prodotto in Italia: 10 milioni di dosi entro il 2021