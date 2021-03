Sputnik V, l'Italia produrrà il vaccino russo: efficacia e caratteristiche, cosa sappiamo (Di martedì 9 marzo 2021) Il russo sarà prodotto in Italia. E mentre l'Ema continua l'esame del prodotto per decidere sull'eventuale distribuzione in Europa, la guerra planetaria dei vaccini continua e si arricchisce di un ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021) Ilsarà prodotto in. E mentre l'Ema continua l'esame del prodotto per decidere sull'eventuale distribuzione in Europa, la guerra planetaria dei vaccini continua e si arricchisce di un ...

Advertising

LegaSalvini : ++ ULTIM'ORA LIBERO: 'VACCINO, PRIMO ACCORDO PER PRODURRE SPUTNIK IN ITALIA: LA SVOLTA VOLUTA DA MATTEO SALVINI' ++ - repubblica : Il vaccino russo anti Covid Sputnik sarà prodotto a partire da luglio in Italia: '10 milioni di dosi entro il 2021'… - matteosalvinimi : #Salvini: la salute degli italiani viene prima di tutto, di calcoli partitici e considerazioni geopolitiche. Stupit… - Blacksnowwhite4 : RT @AngeloCiocca: VITTORIA! #Italia produrrà #Sputnik, la prima in #Ue. Lo farà in due stabilimenti; #Lombardia e centro Italia. Saranno 10… - Michele_Arnese : RT @ES1670: Adienne, tutto sull'azienda svizzera che produrrà in Italia il vaccino Sputnik -