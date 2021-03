Sputnik V, accordo italo-russo. Da luglio prodotto in Italia (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo un accordo della camera di commercio italo-russa, il via libera alla produzione di vaccino Sputnik V in Italia da parte di Adienne Pharma&Biotech Il vaccino Sputnik V si produrrà in Italia. È quanto emerso da un accordo, il primo siglato in Europa, tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech. A comunicare la notizia, riportata da Ansa, un comunicato diramato dalla Camera di Commercio italo-russa. Si legge all’interno della nota: “Nelle scorse ore l’amministratore delegato del Russian Direct Investment Fund (Rdif), Kirill Dmitriev, ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione dello Sputnik V in ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo undella camera di commercio-russa, il via libera alla produzione di vaccinoV inda parte di Adienne Pharma&Biotech Il vaccinoV si produrrà in. È quanto emerso da un, il primo siglato in Europa, tra il fondo governativoe la società Adienne Pharma&Biotech. A comunicare la notizia, riportata da Ansa, un comunicato diramato dalla Camera di Commercio-russa. Si legge all’interno della nota: “Nelle scorse ore l’amministratore delegato del Russian Direct Investment Fund (Rdif), Kirill Dmitriev, ha confermato di aver raggiunto uncon l’azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione delloV in ...

