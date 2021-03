Sport sotto choc | il campione è stato ricoverato per covid

Leggi su howtodofor

(Di martedì 9 marzo 2021) L'exdi nuoto Giorgio Lamberti, 52 anni, èperall'ospedale di Brescia. L'ex nuotatore in questo momento si trova in terapia subintensiva e dal letto d'ospedale ha parlato ai microfoni del Tg1: "Questa è la mia vasca più complicata ma va passata in progressione e non bisogna mollare mai". Le sue condizioni sono comunque in miglioramento. Bresciano, classe 1969, Lamberti èil primo italiano a stabilire un record mondiale e il primo a vincere una medaglia d'oro in un campionato mondiale. La sua specialità erano i 100 stile libero. Giorgio Lamberti è uno dei grandiivi italiani. Nel 2004 fu anche eletto alla Hall of Fame del nuoto internazionale, come secondo nuotatore italiano della storia dopo Novella Calligaris. Per Giorgio Lamberti è...