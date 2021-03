Sport | martedì 9 marzo | tutti gli appuntamenti della giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) Tutto pronto per un’altraricca di. Tantioggi, 9, a partire dal ciclismo: va in scena la terza tappaParigi-Nizza. Il tennis offre molte partite con tanti italiani protagonisti, mentre la Nazionale di calcio a 5 sarà in campo per le qualificazioni agli Europei. Il basket italiano vedrà invece le squadre azzurre affrontare i colossipallacanestro europea. A chiudere unadiad altissimi livelli, la Champions League, con la Juve che ospita il Porto.ivi di oggi (9) 07:45 – Freestyle, Mondiali ad Almaty: prova femminile/maschile Moguls (diretta tv su Euro2, live streaming su ...