Sport | la pallavolista Lugli citata per danni per la gravidanza Sbrollini | ' Caso da Medioevo'

Advertising

Corriere : Lara Lugli, la pallavolista rimasta senza stipendio e citata per danni dal Volley Pordenone perché incinta - MediasetTgcom24 : Pallavolista incinta citata per danni dalla società, 'chiamati' Draghi e Malagò #pallavolista… - UnioneSarda : La pallavolista #LaraLugli resta incinta, il club la cita per danni - EdithVitali : RT @Sarita_Libre: Prevedo che il Volley Maniago #Pordenone nelle prossime settimane perderà tanti altri sponsor. E anche i tifosi. Perché n… - effe_news : Sport: M5S, inaccettabile caso pallavolista Pordenone citata per danni -

Ultime Notizie dalla rete : Sport pallavolista

"Lara Lugli,tesserata della Volley Pordenone in B1, citata per danni dalla sua società per essere rimasta incinta, è l'emblema di come le donna nellosia ancora vittima di atteggiamenti che ...La giocatrice ha denunciato sui social la situazione. Presa di posizione di Assist, l'associazione nazionale atlete, che scrive al premier Draghi e chiede l'intervento del governo. La replica del ...L'ex giocatrice del Pordenone Volley, in occasione della Festa della Donna, ha portato alla luce il grave episodio di cui è stata vittima due anni fa: «Secondo loro, quando ho firmato il contratto, av ..."Lara Lugli, pallavolista tesserata della Volley Pordenone in B1, citata per danni dalla sua società per essere rimasta incinta, è l'emblema di come le donna nello sport sia ancora vittima di atteggia ...