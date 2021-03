Spider-Man: No Way Home, il nuovo costume di Peter Parker svelato nelle foto dal set (Di martedì 9 marzo 2021) Le nuove foto scattate sul set di Spider-Man: No Way Home offrono uno sguardo al nuovo costume dell'Uomo Ragno di Tom Holland. Le nuove foto dal set di Spider-Man: No Way Home offrono uno sguardo al nuovo costume dell'Uomo Ragno di Tom Holland. Il costume che vediamo nelle immagini presenta molte somiglianze con la tuta che Peter Parker crea per se stesso nel terzo atto di Spider-Man: Far From Home, anche se con una cintura rossa che non contiene motivi neri/blu scuro come la versione precedente. Tom Holland non è nuovo agli upgrade del costume essendo passato dalla tuta casalinga fatta ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021) Le nuovescattate sul set di-Man: No Wayoffrono uno sguardo aldell'Uomo Ragno di Tom Holland. Le nuovedal set di-Man: No Wayoffrono uno sguardo aldell'Uomo Ragno di Tom Holland. Ilche vediamoimmagini presenta molte somiglianze con la tuta checrea per se stesso nel terzo atto di-Man: Far From, anche se con una cintura rossa che non contiene motivi neri/blu scuro come la versione precedente. Tom Holland non èagli upgrade delessendo passato dalla tuta casalinga fatta ...

Advertising

zazoomblog : Spider-Man: No Way Home il nuovo costume di Peter Parker svelato nelle foto dal set - #Spider-Man: #nuovo #costume… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man: No Way Home, il nuovo costume di Peter Parker svelato nelle foto dal set… - mendevrose : @ariaasreyes spider man ha un posto speciale nel mio cuore ?????? ti è piaciuto? - ariaasreyes : ho finito spider man homecoming urlo bellissimo - SalviMaciel : @aridiota_ Dale que se viene spider man 3???? -