Spallanzani | Mattarella riceve la prima dose del vaccino | ospedale blindato

Questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato allo Spallanzani di Roma per ricevere la vaccinazione anti-Covid. L'ospedale romano era blindato per l'arrivo del Presidente. Una volta lì, Mattarella ha ricevuto la prima dose di Moderna. Il Capo dello Stato compirà 80anni il prossimo 23 luglio, per motivi di sicurezza nessun giornalista ha avuto accesso all'interno delle aree.

