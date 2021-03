Sondaggi elettorali Izi | elezioni Roma | Raggi davanti a tutti al primo turno

(Di martedì 9 marzo 2021) Ad oggi, Virginiasarebbe l’unica, tra i potenziali candidati a sindaco di, ad essere sicura di andare al ballottaggio. A sostenerlo sono gli ultimiIzi per il quotidiano Domani. Secondo la rilevazione, la sindaca Cinque Stelle sarebbe in testa alcon il 24,5% dei consensi. Sono invece in tre a contendersi il ruolo di sfidante: Roberto Gualtieri, sostenuto da Pd e centrosinistra, Andrea Abodi del centrodestra e Carlo Calenda di Azione. Il distacco tra ile l’ultimo è inferiore al punto percentuale (15,9% Gualtieri, 15,5% Abodi e 15,2% Calenda). La lotta si annuncia serrata ma per ora solo sulla carta. Dei tre, infatti, solo Calenda è sceso ufficialmente in campo. Le ipotesi Gualtieri e Abodi, al momento, rimangono ...

