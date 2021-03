Sicilia, accordo tra Regione e medici di famiglia per i vaccini anti Covid (Di martedì 9 marzo 2021) “E’ un nuovo, decisivo, patto tra la Regione ed i medici di famiglia nella battaglia contro il Coronavirus”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, annunciando l’accordo, appena sottoscritto, con i medici di famiglia che saranno coinvolti nella campagna vaccinale di massa antiCovid sulla popolazione Siciliana. L’intesa è stata siglata dai Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 9 marzo 2021) “E’ un nuovo, decisivo, patto tra laed idinella battaglia contro il Coronavirus”. Lo ha detto il presidente dellana, Nello Musumeci, annunciando l’, appena sottoscritto, con idiche saranno coinvolti nella campagna vaccinale di massasulla popolazionena. L’intesa è stata siglata dai

