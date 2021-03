Si continua a morire nel Mediterraneo | doppio naufragio | recuperati anche i corpi di donne e bambini a largo della Tunisia

Advertising

gianlucac1 : @dianacalibana @ThManfredi 20) il terrorismo mas mediatico ne fa morire piu del virus 21) muoiono piu persone di al… - gianlucac1 : @dianacalibana @ThManfredi 10) si muore perche gli intensivisti intubano troppo 11) bisogna infettare velocemente q… - SiPaMon : RT @edigram: Milioni spesi male da #Bertolaso e #lega in #umbria Intanto si continua a morire - landi_cassandra : @asiasinasce Mi hai fatto morire ti giuro ???? te se ama, continua a farli perché mi spezzo dalle risate - Alessia54219290 : RT @Martina3___: @dogdugunev @tv8 @OGMPictures Mi dispiace sai? Ho amato da morire la prima stagione. Ma questa non ha senso. Mi dispiace h… -

Ultime Notizie dalla rete : continua morire

Today.it

Secondo un portavoce della Guardia Nazionale, i migranti provenivano in maggioranza dall'Africa subsahariana per tentare di raggiungere l'Europa a bordo di due imbarcazioni di ...Sul fronte sbarchi per certa informazione è emergenza, anche se il numero effettivo ... esseri umani che possono scomparire in mare onei campi in Libia, ma che quando riescono ad ...i grande epidemiologo John Ioannidis ha pubblicato su Lancet Global Health la proposta di approfittare della pandemia per eliminare l’industria del tabacco. I motivi per farlo sarebbero fortissimi. So ...'Io sono una persona normale, una cittadina come gli altri. Cosa posso dire di sensato davanti a un numero così impressionante? Sono attonita. La ...