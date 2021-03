Sesta edizione del Filming Italia – Los Angeles | presidenti onorari Claudia Gerini | Harvey Keitel

(Di martedì 9 marzo 2021) Ladel– Losè stata presentata, ieri 8 marzo 2021 (in onore delle donne). L’evento è stato creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e Valeria Rumori, Istitutono di Cultura Los, in collaborazione con APA e si terrà dal 18 al 21 marzo 2021 al 90% in diretta streaming. Isono, e in rappresentanza degli Stati Uniti,, infine, ospite d’onore sarà Jean Sorel. Ieri mattina sono intervenuti online: Luciano Sovena (Lazio Film Commission); Roberto Stabile (Relazioni Internazionali ANICA), Chiara Sbarigia (APA), Maria Giuseppina Troccoli (MIBAC) e Jacopo Mosca e ...

Più di 50 film italiani presentati in anteprima per gli Stati Uniti, 26 masterclass, un parterre eccezionale di star italiane e internazionali: sono i numeri della sesta edizione di Filming Italy – Lo ...NUORO. Da Nuoro a Seoul, per la sesta edizione di "He's art". Dal 3 al 9 marzo, all'Insa Art Plaza Gallery, nella strada principale dello storico e turistico quartiere di Insadong, verranno esposte se ...