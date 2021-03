«Serve una legge chiara per riconoscere figli di coppie Lgbtq+», il monito della Corte costituzionale (Di martedì 9 marzo 2021) Manca una norma giuridica che tuteli il bambini figlio di coppie omogenitoriali. La Corte costituzionale ha depositato oggi le motivazioni delle sentenze dello scorso 28 gennaio, nelle quali la Consulta si era esposta su un problema di legittimità costituzionale sollevato dalla Cassazione in merito all’omogenitorialità. La Cassazione aveva rivendicato l’impossibilità di riconoscere in Italia una sentenza straniera di attribuzione dello stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente e che avevano fatto ricorso alla maternità surrogata all’estero. La vicenda e i nodi Secondo la Consulta, è necessario che i legislatori intervengano per colmare un’assenza giuridica: senza una norma che formalizzi il legame tra bambini e genitori non biologici, non è garantita la tutela ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) Manca una norma giuridica che tuteli il bambinio diomogenitoriali. Laha depositato oggi le motivazioni delle sentenze dello scorso 28 gennaio, nelle quali la Consulta si era esposta su un problema di legittimitàsollevato dalla Cassazione in merito all’omogenitorialità. La Cassazione aveva rivendicato l’impossibilità diin Italia una sentenza straniera di attribuzione dello stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente e che avevano fatto ricorso alla maternità surrogata all’estero. La vicenda e i nodi Secondo la Consulta, è necessario che i legislatori intervengano per colmare un’assenza giuridica: senza una norma che formalizzi il legame tra bambini e genitori non biologici, non è garantita la tutela ...

