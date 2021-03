Serie A, corsa Champions: Atalanta, Napoli e Lazio inseguono Juve e Roma (Di martedì 9 marzo 2021) È sempre più avvincente, in Serie A, la corsa per un piazzamento Champions in vista della prossima stagione. Le uniche ad aver perso punti, al termine della 26a giornata, sono l’Atalanta, sconfitta in casa della capolista Inter, e la Lazio, superata 3-1 dalla Juventus, che ha una gara in meno e potrebbe, dunque, rientrare anche nella lotta scudetto. Hanno vinto, invece, Roma e Napoli, rispettivamente contro Genoa e Bologna. Le distanze in classifica restano sempre minime con Atalanta, Napoli e Lazio (azzurri e biancocelesti hanno una gara in meno), con rispettivamente 49, 47 e 43 punti, che inseguono Juve e Roma, attualmente terza e quarta con con 52 e ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) È sempre più avvincente, inA, laper un piazzamentoin vista della prossima stagione. Le uniche ad aver perso punti, al termine della 26a giornata, sono l’, sconfitta in casa della capolista Inter, e la, superata 3-1 dallantus, che ha una gara in meno e potrebbe, dunque, rientrare anche nella lotta scudetto. Hanno vinto, invece,, rispettivamente contro Genoa e Bologna. Le distanze in classifica restano sempre minime con(azzurri e biancocelesti hanno una gara in meno), con rispettivamente 49, 47 e 43 punti, che, attualmente terza e quarta con con 52 e ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie corsa Il termometro dell'output gap, vale ancora? ... con il pacchetto Biden pronto ad accelerarne ulteriormente la corsa. Le stime del PIL potenziale ... con una serie di settori non più in grado di operare come prima. La Fed non sembra avere fretta, ...

Top e Flop 26ª giornata: Chiesa protagonista, Skriniar goleador L' Inter che allunga nella corsa scudetto tenendo a bada i tentativi di rimonta di Milan e Juventus , la lotta Champions che si ...Chiesa e Skriniar a contendersi la palma di top of the tops in serie A ...

